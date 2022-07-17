ООН об активном вывозе украинского зерна по суше

Проблема с вывозом зерна из Украины близка к разрешению, заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков в интервью РБК. По его словам, украинское зерно уже активно вывозят по суше.

Кобяков заверил, что переговоры Москвы и Киева по этой теме «близки к завершению». Он отметил, что «стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов», где находится около 5 млн т зерна. Он уточнил, что это зерно «уже, по сути, куплено, его ожидает потребитель». По его словам, на фоне отсутствия морского экспорта зерно «достаточно активно вывозится по сухопутным каналам».

Кобяков также утверждает, что переговоры России и Украины по разблокировке портов и восстановлению экспорта продвигаются, и «проблема находится в финальной стадии решения». Переговоры проходят при участии ООН. «Сейчас мировые СМИ примолкли на эту тему, а это свидетельство того, что переговоры идут достаточно успешно и близки к завершению. Их успешный финал - вопрос политики и политической воли», - считает он.