Прокуратура об убийстве в EuroHome

Накануне в прокуратуру Бинагадинского района Баку поступила информация о том, что в торговом центре EuroHome, расположенном в поселке Баладжары, Шамшиддину Гулиеву (1983 г.р.), который занимался продажей «комби»-систем, были нанесены многочисленные смертельные ножевые ранения.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершили родственники покойного - Вюсал Юсибов и его брат Рафаил Юсибов. В прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Вюсал и Рафаил Юсибовы задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию. Следствие продолжается.