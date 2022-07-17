США изучат военные отношения с Китаем за 5 лет

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поручил Пентагону провести проверку взаимодействия военных США с представителями Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает CNN со ссылкой на источники.

В частности, Милли потребовал создать всесторонний отчет о военном взаимодействии между США и КНР за последние пять лет. Он попросил изучить «небезопасные или непрофессиональные» контакты американских военных с китайскими военными, которые могут отразиться на активности китайских самолетов или кораблей в непосредственной близости от военных объектов США. Источники телеканала отмечают, что американские специалисты намерены выявить «любые изменения в структуре военной активности Китая».

По их данным, Милли распорядился провести проверку до беседы с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном, которую он провел 7 июля. Тогда Милли обсудил по видеосвязи с Ли Цзочэном важность поддержания открытых каналов связи между двумя странами. В ходе переговоров также обсуждался ряд вопросов региональной и глобальной безопасности. Он также констатировал, что Китай в последние более чем десять лет находится на экономическом и военном подъеме. «Они смелее ведут себя в Тихом океане», - добавил он.