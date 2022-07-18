В Беларуси запретили независимые профсоюзы

Генпрокуратура Беларуси сообщила о прекращении деятельности в республике независимых профсоюзов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру Беларуси.

"По искам генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов", - цитирует издание сообщение белорусской Генпрокуратуры.

Отмечается, что "в ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания".