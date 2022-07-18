МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Информация об этом размещена в базе ведомства.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона дела по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны; действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ.

Росфинмониторинг добавил журналиста в список террористов и экстремистов.