Генсек ООН предупредил об угрозе коллективного самоубийства

По его словам, половина человечества находится в зоне риска из-за наводнений, засух, экстремальных штормов и лесных пожаров. Ни одна страна не застрахована от этого. Выступление генерального секретаря ООН совпало с аномальной жарой в Европе, от которой скончались сотни человек.

«У нас есть выбор. Коллективные действия или коллективное самоубийство. Все в наших руках», - сказал Гутерриш.

В своем видеообращении Гутерриш призвал мировых лидеров объединить усилия для сокращения выбросов от ископаемого топлива, а развитые страны попросил выполнить свои обещания по финансированию мер по борьбе с изменением климата и адаптации к последствиям его изменений в странах с низким уровнем дохода.

«Больше всего меня беспокоит то, что сталкиваясь с этим глобальным кризисом, мы не в состоянии работать вместе как международное сообщество. Страны продолжают играть в игру с обвинениями вместо того, чтобы взять на себя ответственность за наше коллективное будущее. Мы не можем продолжать в том же духе», – сказал генсек ООН.

Петерсбергский диалог по климату – международный форум с участием министров из порядка 40 стран открылся в понедельник, 18 июля, в Берлине (Германия).