Россия добивается от Индии оплаты нефти в дирхамах

Россия хочет, чтобы некоторые покупатели нефти из Индии расплачивались за нее в дирхамах - денежной единице ряда арабских государств, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Reuters со ссылкой на три источника и соответствующий документ.

Согласно данным издания, цель этого - оградить себя от воздействий западных санкций. Счет-фактура, с которым ознакомилось агентство, показывает, что плата за поставки нефти одному индийскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) рассчитывается в долларах США, в то время как платеж России запрашивает в дирхамах. В документе отмечается, что платежи должны быть произведены на счета Газпромбанка через Mashreq Bank, который является его банком-корреспондентом в Дубае.

По информации Reuters, по меньшей мере два индийских НПЗ уже произвели некоторые платежи в дирхамах. Согласно данным, в ближайшие дни аналогичных платежей будет еще больше. "Роснефть" поставляет нефть в Индию через ряд торговых фирм, среди которых Everest Energy и Coral Energy. Источники отмечают, что эти фирмы с июля начали запрашивать оплату нефти в дирхамах. Московская биржа готовится к запуску торгов дирхамом. В свою очередь, Центральный банк Индии ввел новый механизм международных торговых расчетов в рупиях, в котором многие эксперты видят способ продвижения торговли со странами, которые находятся под западными санкциями.