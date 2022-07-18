МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с жаркой погодой.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в ближайшие дни на территории Азербайджана сохранится жаркая погода, температура воздуха местами будет достигать 42-43 градусов, ожидается усиление ветра.

«В такую погоду малейшая неосторожность и невнимательность приводит к пожарам. Кроме того, непрерывное использование кондиционеров увеличивает риск коротких замыканий в электропроводах. В связи с этим МЧС просит население строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, в сильный ветер опасно купаться в море. Также в жаркие дни не рекомендуется долго находиться на воздухе, желательно больше находиться в тени или прохладном месте, пить побольше воды», - говорится в обращении-предупреждении МЧС.