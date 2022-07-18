Евросоюз начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Евросоюз начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе с лидерами этих двух стран.

"Вы продемонстрировали стойкость, приверженность нашим ценностям и верховенству права, вы боролись с коррупцией, у вас свободные СМИ, вы провели множество реформ. Народы Албании и Северной Македонии заслуживают этого, и однажды мы поприветствуем Албанию и Северную Македонию как полноправных членов ЕС", - цитирует ее ТАСС.

Албания является кандидатом на вступление в ЕС с 2014 года, Северная Македония - с 2005 года.