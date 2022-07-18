В Турции надеются, что в США «возобладает разум»

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил надежду на благоразумие Конгресса США в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16. Его слова приводит телеканал NTV.

По его словам, рассмотрение процесса поставок самолетов F-16 в Турцию продолжается вопреки позиции Палаты представителей США, увязавшей оборонную договоренность с рядом условий.

"Процесс продолжается. Мы надеемся, что [в Конгрессе США] возобладает разум и будет принято рациональное, логичное решение", - приводит слова министра телеканал NTV.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к оборонному бюджету, которая усложнит передачу Турции истребителей F-16, требуя гарантий, что Анкара не будет вторгаться на них в воздушное пространство Греции. "За" проголосовали 244 конгрессмена, против – 179. С инициативой выступили представители Демократической партии Фрэнк Пэллон и Крис Паппас. Напомним, что США исключили Турцию из программы производства F-16 за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.