Nar наградит абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах

Компания Nar наградит первых 10 абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах. Мобильный оператор предоставит будущим студентам смартфоны, мобильные номера Nar и крупную сумму на балансе для более удобного общения.

Цель - внести свой вклад в достижения молодых людей, которые начинают университетскую жизнь, помочь им подойти к получению высшего образования с большим энтузиазмом.

Nar начал эту традицию в 2018 году с награждения студентов, набравших максимальные баллы на вступительных экзаменах. Поскольку образование является основным залогом устойчивого развития и эффективной деятельности в любой сфере, поддержка науки и образования является основным направлением корпоративной социальной ответственности Nar.

Подробную информацию о социальных проектах Nar можно получить на странице: https://www.nar.az/projects/.