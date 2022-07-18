Дорожная полиция обратилась к водителям

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Как сообщили в управлении, движение от улицы Джалила Мамедкулизаде перед Главным клиническим госпиталем Вооруженных сил в направлении улиц Гасана Алиева и Ханифы Алескеровой ограничено из-за проводимых ремонтно-строительных работ:

"Во избежание образования транспортных заторов просим водителей до завершения ремонтно-строительных работ использовать альтернативные направления", - сказали в структуре.