Успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде по химии

В Китае с 10 по 18 июля в режиме онлайн прошла 54-я Международная олимпиада (IChO) по химии.

В пресс-службе Министерства образования Азербайджана сообщили, что на олимпиаде серебряную медаль завоевала Нариман Ширинли, ученица 11-го класса лицея «Юные таланты» Бакинского государственного университета.

Мехсети Пириева, ученица 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном в Гяндже, Дениз Саттарлы, ученица 10-го класса Бакинского турецкого лицея Фонда «Турция Даянат», Салман Гусейнов, ученик 10-го класса школы-гимназии №2 имени З.Ахмедзаде села Пенсар Астаринского района завоевали бронзовые медали.