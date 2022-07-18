Евросоюз призвал готовиться к всплеску коронавируса
Комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес призвала использовать лето, чтобы подготовиться к новой волне коронавирусной инфекции осенью и зимой, передает UNN.
«Учитывая возможное ухудшение эпидемиологической ситуации, крайне важно, чтобы мы все сохраняли повышенную бдительность. Летние месяцы необходимо использовать для принятия необходимых мер в области здравоохранения, которые проведут нас через следующую фазу пандемии осенью и зимой», - добавила она.
По ее словам, несмотря на рост количества случаев, необходимо продолжать усилия по сдерживанию пандемии.
Она отметила, что новая волна характеризовалась увеличением показателей тяжелых заболеваний и госпитализаций.
Кириакидес призвала активизировать усилия по первичной вакцинации и ревакцинации, подготовке будущих кампаний вакцинации на основе вакцин против вариантов «Омикрон», а также круглогодичного наблюдения и тестирования.