Евросоюз призвал готовиться к всплеску коронавируса

Комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес призвала использовать лето, чтобы подготовиться к новой волне коронавирусной инфекции осенью и зимой, передает UNN.

«Учитывая возможное ухудшение эпидемиологической ситуации, крайне важно, чтобы мы все сохраняли повышенную бдительность. Летние месяцы необходимо использовать для принятия необходимых мер в области здравоохранения, которые проведут нас через следующую фазу пандемии осенью и зимой», - добавила она.

По ее словам, несмотря на рост количества случаев, необходимо продолжать усилия по сдерживанию пандемии.