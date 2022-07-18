В Баку продолжают судить убийцу Аваза Хафизли

По словам обвиняемого, убийство произошло в момент одного из таких «призывов». Гюльалиев утверждал, что убил Аваза на эмоциях, в момент спора, не помнит, как он это сделал и сожалеет о своих действиях. Обвиняемый также напомнил, что после убийства добровольно сдался полиции.

Обвиняемый Амрулла Гюльалиев признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он рассказал, что неоднократно ссорился со своим сводным двоюродным братом-геем Авазом Хафизли и призывал его «вернуться на верный путь» и не позорить честь своего рода.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся суд по уголовному делу двоюродного брата Амруллы Гюльалиева, обвиняемого в убийстве 24-летнего Аваза Шихмамедова (Аваз Хафизли).

Оправдывая свои действия, Гюльалиев сказал, что нетрадиционный образ жизни Шихмамедова напрямую отражался и на нем - знакомые при каждом удобном случае напоминали мужчине о сексуальной ориентации его сводного двоюродного брата.

Позже было оглашено заявление обвиняемого следствию. В них Гюльалиев заявлял, что убийство спланировал заранее.

Тебриз Шихмамедов, брат погибшего, в своих показаниях сообщил, что до убийства ничего не знал об образе жизни Аваза и заявил, что у членов его семьи нет претензий к обвиняемому.

Дядя Аваза Джейхун Шихмамедов сказал, что за последние 5 лет не общался с племянником.