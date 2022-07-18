Китай заявил, что не приглашал лидеров Евросоюза в Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин не направлял приглашений лидерам Германии, Испании, Италии и Франции с предложением посетить осенью Пекин, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Не знаю, откуда они [СМИ] получили эту информацию. Могу сказать вам, что это ложная информация", - цитирует его ТАСС.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источник сообщила, что Си Цзиньпин пригласил лидеров указанных четырех стран Евросоюза - канцлера ФРГ Олафа Шольца, председателя правительства Испании Педро Санчеса, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Франции Эммануэля Макрона - посетить Пекин в ноябре. Как уточнило издание, эти поездки могут состояться после XX съезда Коммунистической партии Китая.