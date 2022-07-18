Казахстан получит турецкие беспилотники Аnka до конца года

Силы Воздушной обороны Республики Казахстан планируют пополнить ряды беспилотников турецким оборудованием, передает «Казинформ».

«В этом году планируется поставка в страну турецкого разведывательного и ударного аппарата Аnka. В целом, Вооруженные силы страны имеют БПЛА различного назначения. В частности, сейчас мы используем израильский «Skylark-1» и китайский Wing Loong», - ответили в Минобороны РК.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Турция планируют сотрудничать в сфере подготовки кадров и военной науки.