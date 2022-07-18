Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:44

Накануне весь цивилизованный мир рукоплескал. И взирал на историческое событие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали 18 июля в Баку Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики. Азербайджан сделал еще один серьезный шаг для роста своего международного авторитета. Евросоюз вновь провозгласил Баку в качестве надежного поставщика энергоресурсов, а также государством, обладающим большим потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Это уже репутация, которая и в сфере международных отношений, и в геоэкономике имеет огромное значение.

А это значит, что будут и новые совместные энергетические проекты, и новые инвестиции. И в очередной раз прав был Ильхам Алиев, когда сказал: «Сегодняшний меморандум – дорожная карта на будущее. Надеемся, что в предстоящие месяцы Азербайджан и ЕС завершат работу над новым двусторонним соглашением. Надежное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС – большой актив. Наш энергетический диалог охватывает многие сферы». В этом году, по словам Урсулы фон дер Ляйен, поставки газа из Азербайджана в ЕС увеличатся до 12 млрд кубометров по сравнению с 8,1 млрд в прошлом году. Но впереди куда как более амбициозная задача: фактически удвоить экспорт азербайджанского газа в Европу, достичь объемов в размере 20 млрд кубометров. А произойдет это в 2027 году или гораздо раньше – будет зависеть от того, насколько Евросоюз поможет Азербайджану с иностранными инвесторами в энергетическую сферу. Впрочем, не только в инвесторах вопрос, но и в азербайджанской дипломатии: сможет ли она привлечь к реализации энергетических проектов Баку Туркменистан и тот же Казахстан. Работа в этом направлении ведется серьезная и без особой публичности. Положительные сдвиги есть, но процесс требует времени, поскольку помимо технических решений здесь есть и геополитические коллизии, которые также требуют серьезной проработки.

В любом случае для Баку подписанный с ЕС меморандум является большим успехом. Это и реноме, и новые рынки сбыта и, что главное – новая роль Азербайджана в геополитическом раскладе и переделе региона. По сути, подписание одного меморандума открывает новую страницу в истории независимого Азербайджана, что в нынешних условиях непременно повлечет за собой изменение в отношениях с Баку целого ряда ведущих международных игроков. Времена, когда к Азербайджану можно было относиться с долей пренебрежения, уходят в прошлое. Теперь Баку стал одним из звеньев энергобезопасности в Европе – и отношение к нему будет высочайшим. На наших глазах складывается новая «газовая карта» в Европе, с новыми маршрутами экспорта и импорта. Нравится это кому-то или нет – это объективная реальность, от которой не отвернуться, не проигнорировать. Увеличение экспорта азербайджанского газа в Европу – это, без сомнений, положительное явление, тот успех, который можно только приветствовать. Но всякий успех – палка о двух концах. История XX века дает массу примеров того, как экспортеры газа и нефти, успокоившись на лаврах, упускали шанс на высокотехнологическое развитие. «А зачем нам трудиться, если у нас и так все хорошо?».