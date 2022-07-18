Евросоюз делает ставку на Азербайджан… Грех этот шанс не использовать вчера родилась новая история
Накануне весь цивилизованный мир рукоплескал. И взирал на историческое событие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали 18 июля в Баку Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики.
Азербайджан сделал еще один серьезный шаг для роста своего международного авторитета. Евросоюз вновь провозгласил Баку в качестве надежного поставщика энергоресурсов, а также государством, обладающим большим потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Это уже репутация, которая и в сфере международных отношений, и в геоэкономике имеет огромное значение.
А это значит, что будут и новые совместные энергетические проекты, и новые инвестиции. И в очередной раз прав был Ильхам Алиев, когда сказал: «Сегодняшний меморандум – дорожная карта на будущее. Надеемся, что в предстоящие месяцы Азербайджан и ЕС завершат работу над новым двусторонним соглашением. Надежное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС – большой актив. Наш энергетический диалог охватывает многие сферы».
В этом году, по словам Урсулы фон дер Ляйен, поставки газа из Азербайджана в ЕС увеличатся до 12 млрд кубометров по сравнению с 8,1 млрд в прошлом году. Но впереди куда как более амбициозная задача: фактически удвоить экспорт азербайджанского газа в Европу, достичь объемов в размере 20 млрд кубометров. А произойдет это в 2027 году или гораздо раньше – будет зависеть от того, насколько Евросоюз поможет Азербайджану с иностранными инвесторами в энергетическую сферу.
Впрочем, не только в инвесторах вопрос, но и в азербайджанской дипломатии: сможет ли она привлечь к реализации энергетических проектов Баку Туркменистан и тот же Казахстан. Работа в этом направлении ведется серьезная и без особой публичности. Положительные сдвиги есть, но процесс требует времени, поскольку помимо технических решений здесь есть и геополитические коллизии, которые также требуют серьезной проработки.
В любом случае для Баку подписанный с ЕС меморандум является большим успехом. Это и реноме, и новые рынки сбыта и, что главное – новая роль Азербайджана в геополитическом раскладе и переделе региона. По сути, подписание одного меморандума открывает новую страницу в истории независимого Азербайджана, что в нынешних условиях непременно повлечет за собой изменение в отношениях с Баку целого ряда ведущих международных игроков.
Времена, когда к Азербайджану можно было относиться с долей пренебрежения, уходят в прошлое. Теперь Баку стал одним из звеньев энергобезопасности в Европе – и отношение к нему будет высочайшим. На наших глазах складывается новая «газовая карта» в Европе, с новыми маршрутами экспорта и импорта. Нравится это кому-то или нет – это объективная реальность, от которой не отвернуться, не проигнорировать.
Увеличение экспорта азербайджанского газа в Европу – это, без сомнений, положительное явление, тот успех, который можно только приветствовать. Но всякий успех – палка о двух концах. История XX века дает массу примеров того, как экспортеры газа и нефти, успокоившись на лаврах, упускали шанс на высокотехнологическое развитие. «А зачем нам трудиться, если у нас и так все хорошо?».
А теперь лихорадочно пытаются преодолеть свое технологическое отставание, что мы прекрасно видим на примере тех же арабских монархий Залива. Искренне хочется верить, что стратегическое видение Ильхама Алиева, которое азербайджанский президент раскрыл на последнем совещании Кабмина, позволит избежать этого синдрома. С этим видением прогрессивного азербайджанского лидера увеличение экспорта энергоносителей даст толчок к высокотехнологическому развитию Азербайджана.
Сейчас Европа ради обеспечения своей энергобезопасности готова к сотрудничеству с Баку в самых разных сферах – грех этот шанс не использовать для развития Азербайджана как государства XXI века, способного ответить на любые вызовы нынешнего времени.