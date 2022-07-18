Газпром инвестирует в Иран

Российская энергетическая компания «Газпром» подписала меморандум о сотрудничестве с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC), сообщает агентство Tasnim.

Газпром планирует многомиллиардные инвестиции в иранский нефте- и газодобывающий сектора. Как сообщил исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр, компании договорились вести совместную разработку месторождения Северный Парс и месторождения в районе иранского острова Киш.

Российская сторона пообещала инвестировать около $10 млрд. Мохсен Ходжастемехр назвал это «крупнейшими иностранными инвестициями в истории нефтяной промышленности Ирана».