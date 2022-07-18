TƏBİB о состоянии бросившейся со здания женщины и ее малолетней дочери

Женщина, которая вместе с двумя малолетними детьми пыталась покончить жизнь самоубийством, и ее ребенок госпитализированы в Клинический медицинский центр. Женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом haqqin.az сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что состояние ребенка среднетяжелое.

Накануне Айтен Аббасова вместе со своими малолетними детьми – 4-летней Софией Аббасовой и 3-летней Сарой Аббасовой выбросилась с пятого этажа жилого дома. В результате происшествия погибла 3-летняя Сара Аббасова. Мать и ее старшая дочь были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Отмечается, что ее супруг проживает в России. Айтен вместе с детьми жила на съемной квартире вместе со свекровью.