Азербайджан опустился в рейтинге паспортов

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на данные Henley & Partners, мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

«Паспорт Азербайджана переместился с 75-го на 79-е место в Индексе паспортов Henley из-за изменений в позициях других стран. За отчетный период страна не заключала договоры о безвизовом перемещении. Обладатели паспорта Азербайджана могут перемещаться без визы или с визой по прибытии по 69 странам мира», - говорится в опубликованных во вторник данных Индекса паспортов мира на III квартал.

Как отмечает Henley & Partners, Япония занимает первое место в Индексе по числу безвизовых направлений (или с визой по прибытии), открытых для держателей паспортов этой страны - 193. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с результатом 192 безвизовых направлений.