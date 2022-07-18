Уволенная за избиение школьницы замглавы Ленкорани забыла азербайджанский язык

Заместитель главы Исполнительной власти Ленкорани, заведующая отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Расиля Арифгызы, освобожденная накануне от занимаемой должности, забыла азербайджанский язык.

Сотрудник Manset.az в связи с инцидентом позвонил на мобильный номер, которым много лет пользовалась экс-чиновница. В разговоре с представителем прессы Арифгызы сказала, что она может сделать заявление только на русском языке. Не желая продолжать разговор, оскандалившаяся чиновница заявила: «Извините, я вас не понимаю…».

Напомним, ранее haqqin.az опубликовал статью на основе жалобы матери подростка «Скандал в Ленкорани: замглавы исполнительной власти жестоко избила девушку-подростка и шантажировала ее родителей», в которой подробно описывалась история с избиением школьницы Гюнель Алиевой. Позже замглавы ИВ Ленкоранского района Расиля Арифгызы была уволена с занимаемой должности.