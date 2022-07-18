Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:16

Смерть в зале суда на прошлой неделе режиссера-оппозиционера Армена Григоряна, арестованного по обвинению в «оскорблении народа», нанесла мощный удар по «демократическому имиджу» армянской власти. Выступавшие на похоронах Григоряна назвали его смерть «политическим убийством» и даже «убийством заложника». Напомним, что Армен Григорян был арестован в мае этого года по обвинению в «оскорблении национального достоинства граждан».

Ранее режиссер неоднократно критиковал сторонников Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, заявляя, что они стали на сторону «потомков турок». В Службе национальной безопасности Армении сообщили, что таким образом было «публично унижено национальное достоинство населения Ширака и Араратской долины, а также поставлено под сомнение их этническое происхождение». Отмечается, что подсудимый не раз критиковал правительство Армении, выступая с подчеркнуто пророссийских позиций. За подобные высказывания Григоряна обвинили по статье «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», однако его адвокат Рубен Меликян утверждает, что дело против его клиента изначально имело политический подтекст. «Одним из оснований для ареста Григоряна и помещения его под стражу стал тот факт, что он является гражданином России, - заявил тогда Меликян. - Это записано как в ходатайстве следователя, так и в решении суда первой инстанции. Заключение под стражу Армена Григоряна - решение политическое и дискриминационное. Совершенно четко и ясно, что в этом деле не может быть применим Уголовный кодекс».

Из-за проблем со здоровьем Григоряна его адвокат неоднократно ходатайствовал об изменении меры пресечения, однако суд оставил мятежного режиссера в тюрьме. В результате Армен Григорян скончался от сердечного приступа прямо во время судебного заседания. Родственники покойного говорят, что хотя у Григоряна были и другие проблемы со здоровьем, на сердце он никогда не жаловался. И заявляют, что «его сердце не выдержало той несправедливости, с которой он столкнулся в суде». «По существу, смерть Армена Григоряна была политическим убийством», - заявил вице-президент Республиканской партии Армении Армен Ашотян. «Это было не только сфабрикованное дело, политический арест, политический суд, но еще и политическое убийство, - подчеркнул Ашотян. - Но, к сожалению, я не думаю, что смерть Армена станет последней пощечиной структурам, которые должны одуматься и хотя бы сделать вид, что проводят политику в русле декларируемых ценностей. Виновные в этом убийстве будут обязательно наказаны либо людьми, либо законом, либо Богом».

С аналогичной речью на похоронах выступил и аналитик Аргишти Кивирян, назвавший смерть Григоряна «убийством заложника». «У нас есть власть, которая взяла на вооружение идею захвата людей в заложники и, можно сказать, убийства заложников», - заявил Кивирян. Аналитик пояснил, что независимо от медицинской причины смерти Григоряна, ответственность за трагедию несут власти Армении. «Сажают человека по статье, которая не предусматривает ареста, - констатировал Кивирян. - Дело с уголовной точки зрения было абсурдным». По его словам, армянские власти месяцами держали оппозиционера в тюрьме по надуманному предлогу и в конце концов убили его прямо в зале суда. «Ответственность за это лежит на властях. Фактически они взяли Григоряна в заложники и убили его как заложника», - заявил Кивирян. Журналист Георг Хачатурян тоже считает, что смерть кинопродюсера Армена Григоряна в зале суда следует считать политическим убийством. Он подчеркнул, что шокирован чудовищностью произошедшего и призвал общественность считать смерть Григоряна политическим убийством оппозиционно настроенного гражданина, которое совершили власти Армении.