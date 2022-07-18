Латвийские силовики пришли с проверкой в детский кружок из-за Лукашенко

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии пришла с проверкой в кружок юных журналистов Academi KidsTV, сообщает Latvijas Televīzija.

Согласно данным, поводом для проверки стало интервью на фестивале «Славянский базар», которое президент Беларуси Александр Лукашенко дал юным журналистам. В беседе он рассказал о личной «формуле успеха» в политике. «В нынешней геополитической ситуации выражение любой поддержки России или ее ближайшему союзнику Беларуси противоречит интересам национальной безопасности Латвии», - говорится в сообщении СГБ.