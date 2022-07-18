«Удивим Россию на поле боя»: Киев о ракетах HIMARS на 300 км

Украина обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения. Однако информации о передаче нам ракет HIMARS, способных бить на 300 км, и прочей помощи разглашать не стоит, лучше "удивить врага". Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью "Радио Свобода".

"Поэтому мы обсуждаем с нашими партнерами, я здесь не буду в детали заходить, как мы говорим, лучше мы удивим чем-то россиян на поле боя, но мы обсуждаем все способности", - ответила посол на вопрос, существует ли возможность предоставления Украине ракет с дальностью до 300 км до HIMARS.

Маркарова также подчеркнула, что Украина постоянно работает над тем, чтобы получить новые виды вооружения.