Ильхам Алиев отделил зерна от плевел: «Европарламентарии напали на нас»

«Помню встречу, на которой мы широко обсуждали развитие сотрудничества. Но, к сожалению, этого не произошло. Причина была не в нас, а в позиции некоторых членов Европарламента. Мы считаем эту позицию абсолютно необоснованной. Против нас звучали обвинения, оскорбления и распространялась ложная информация. Я уже не помню количества антиазербайджанских резолюций, принятых Европарламентом в разное время. Возможно, речь идет о более чем 10 резолюциях.

«Делегация Европарламента продолжительное время не совершала визит в Азербайджан. Помню, что последний раз делегация Европарламента приезжала в 2018 году. Честно говоря, я даже немного удивился, когда услышал, что вы планируете поездку в Азербайджан. Возможно, причина вам известна». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с председателем комитета по международным связям Европарламента Дэвидом Макалистером.

По словам президента, «в настоящее время мы организовываем визиты, и каждый гражданин Азербайджана может посетить Шушу, Физули и Агдам и увидеть масштабы армянского вандализма и варварства. В таких условиях совершенно неприемлемо принятие односторонней резолюции, закрывающей глаза на то, что Армения и армяне совершили эти акты вандализма, и обвиняют Азербайджан в деяниях, которых мы никогда не совершали. К сожалению, это произошло. Я знаю, что многие члены вашей делегации проголосовали за эту резолюцию. А это совершенно контрпродуктивный шаг.

После войны состоялись многочисленные визиты представителей посольств, политиков, председателей парламентов некоторых стран Европы, журналистов в Карабах . Все они стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана. Они не видели разрушения какого-либо армянского культурного наследия. Напротив, армянское культурное наследие охраняется и в Баку, и в Карабах е. Тем не менее 65 из 67 мечетей были разрушены Арменией в годы оккупации. Об этом даже не говорится ни слова. Они держали свиней и коров в наших мечетях, разрушали наши города и деревни», - сказал глава государства.

В частности, после окончания Отечественной войны была принята резолюция. Это вызвало серьезную обеспокоенность. В этой резолюции говорилось о якобы разрушении армянского культурного наследия в Карабах е. И это не соответствует действительности. Резолюция была принята в марте этого года. То есть спустя полтора года после окончания войны.

Во-первых, это ложь, основанная на выдуманных фактах и клевете. Во-вторых, это не имеет большого значения. Потому что вы, наверное, знаете, что отношения между Европейским союзом и Азербайджаном имеют хорошую историю, и в частности, в настоящее время эти связи развиваются очень успешно.

Вы, наверное, знаете о вчерашнем визите президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. У нас прошли очень хорошие переговоры, и это еще раз подчеркивает важность двусторонних отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. В то же время президент Совета Европейского союза Шарль Мишель активно вовлечен в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он уже провел три трехсторонние встречи с участием руководителей двух сторон и по отдельности.

Но, учитывая все это, мы не понимаем действий Европарламента. На самом деле, Европарламент более агрессивен по отношению к Азербайджану, чем парламент Армении. Иногда кажется, что эти резолюции принимаются парламентом Армении или, может быть, некоторые армянские лоббистские группы имеют на них определенное влияние. В противном случае это очень трудно объяснить. Когда я сказал, что удивлен, я имел в виду именно это», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что рад видеть Дэвида Макалистера в Баку и с удовлетворением вспомнил последнюю встречу с ним.

«Я знаю, что вы не голосовали за эту резолюцию. Но, к сожалению, многие европейские парламентарии «напали» на нас без каких-либо оснований. Мы живем в реальном мире, это не наш выбор. Вы знаете мою позицию, она не изменилась с момента нашей последней встречи в 2017 году. Мы хотим установить тесные отношения с Европой, и все, что мы делаем, в том числе отмеченное мною сотрудничество, демонстрирует это. Но если Европарламент думает о выборе такого пути, это их выбор. Но они должны знать, что, несмотря на попытки некоторых членов парламента, изолировать Европу от Азербайджана и Азербайджана от Европы невозможно.

Я знаю, что ваш визит начался сегодня утром, и я не хочу вести себя так, как будто ничего не произошло. Произошло и произошло очень серьезное и беспокоящее нас дело. Поэтому я решил информировать вас о своих взглядах и взглядах абсолютного большинства азербайджанского народа. Они испытывают гордость за то, что мы сами освободили наши земли, за наших отважных солдат, за тех, кто отдал жизнь за Родину, за азербайджанцев, за представителей народа, который положил конец оккупации, восстановил справедливость, национальное достоинство и сейчас успешно развивается», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев рассказал о важности визита в Азербайджан председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и положительно оценил результаты визита. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в ходе визита был подписан Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Глава государства коснулся переговорного процесса по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке президента Евросовета Шарля Мишеля и довел до внимания гостей, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

В ходе беседы была подчеркнута важность успешного развития связей между Европейским союзом и Азербайджаном во всех сферах.