В России впервые выявили штамм COVID-19 «Кентавр»

В Москве врачи обнаружили у пяти заболевших коронавирусом подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75. Этот штамм известен как «кентавр», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон». Забор материала датирован июлем. Материал отобран в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», - говорится в сообщении.

«Кентавр» - новый подвид штамма коронавируса «омикрон». Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.