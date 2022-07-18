Пелоси собирается на Тайвань. Китай резко против
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси хочет посетить Тайвань в следующем месяце. МИД Китая высказался резко против этого визита и пригрозил принять «решительные меры» в случае, если он состоится, сообщило агентство Reuters.
Накануне Нэнси Пелоси в интервью газете Financial Times заявила о своем намерении посетить Тайвань, Индонезию, Японию, Малайзию и Сингапур в следующем месяце. Это вызвало острую реакцию со стороны китайского Министерства иностранных дел.
Выступая в Пекине, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси «серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая».
«Если американская сторона будет упорно придерживаться этого курса, Китай обязательно предпримет решительные и силовые меры для твердой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности», - сказал он.
МИД Тайваня сообщил, что у него нет информации о визитах американских чиновников.
В апреле спикер палаты представителей США уже планировала поездку на Тайвань, однако ее пришлось отложить из-за положительного результата теста на COVID-19.