Медведев снова в ударе: «Бабло не пахнет трупами», «импотенты», «трухлявый хаос»
Все цели, поставленные при проведении "специальной военной операции" в Украине, будут достигнуты, и мир наступит только на условиях России, а не на условиях "политических импотентов из Белого дома". Так высказался в "Телеграме" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Россия добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - написал российский чиновник.
Назвав Украину Малороссией, Медведев предупредил, что поставляемое ВСУ американское оружие "будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру".
"Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей“ администрации и спецслужб США, - заявил замглавы Совбеза РФ. - Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма".
Медведев напомнил про миссию США в Афганистане, по окончании которой американцы бросили технику на десятки миллиардов долларов.
"Кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились, а серые схемы по продаже оружия в третьи страны - нет. Очень уж много "зелени" они приносят. Несмотря на трухлявый хаос в "Незалежной", поставки "погибельного металла" туда осуществляются как по часам", - написал чиновник, добавив, что в Украине будет то же самое - "профессиональные оружейные воры" из США и с Украины на этом хорошо заработают.
"За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, еще недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз. Ибо покусилась она на сокровенное - бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами", - отметил Медведев.