Медведев снова в ударе: «Бабло не пахнет трупами», «импотенты», «трухлявый хаос»

Все цели, поставленные при проведении "специальной военной операции" в Украине, будут достигнуты, и мир наступит только на условиях России, а не на условиях "политических импотентов из Белого дома". Так высказался в "Телеграме" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Россия добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - написал российский чиновник.

Назвав Украину Малороссией, Медведев предупредил, что поставляемое ВСУ американское оружие "будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру".