В Иране приговорили к тюрьме кинорежиссера-азербайджанца

Иранский кинорежиссер азербайджанского происхождения Джафар Панахи приговорен к 6 годам лишения свободы. Об этом заявил представитель судебной системы Ирана Масуд Стайеши.

Он сказал, что Панахи осужден на 6 лет по обвинению в организации собраний и сговоре с целью совершения преступления против национальной безопасности.

11 июля его задержали в здании иранской прокуратуры, куда он пришел для дачи показаний по делу другого режиссера, ранее арестованного Мухаммада Расулофа.

В 2010-м году Панахи был арестован за участие в антиправительственных акциях. Несколько лет он находился под домашним арестом, но продолжал снимать кино.