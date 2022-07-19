Как уже сообщалось, в рамках поездки в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в штаб-квартире НАТО провел встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что «в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно текущего состояния и будущих перспектив партнерства НАТО – Азербайджан, а также вокруг региональных вопросов».

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках партнерства Азербайджан – НАТО и коснулся вопроса участия Азербайджана в операциях НАТО в контексте вклада в международный мир и безопасность.

Министр проинформировал Йенса Столтенберга о восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных от армянской оккупации территориях. "В этом контексте было подчеркнуто, что массовая закладка мин на освобожденных территориях создает препятствие для проведения восстановительно-строительных работ и возвращения вынужденных переселенцев. В то же время были отмечены шаги, предпринятые Азербайджаном в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на постконфликтном этапе, состоялся обмен мнениями относительно этого вопроса", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Йенс Столтенберг отметил, что Азербайджан является надежным партнером, и высоко оценил реформы Азербайджана в оборонной сфере, дал высокую оценку вкладу страны в миссии НАТО. Генсек также с удовлетворением отметил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.