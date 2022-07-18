Около 300 военных из Дагестана отказались воевать в Украине

Спустя около месяца после начала войны в Украине 300 военнослужащих части 63354, дислоцирующейся в Буйнакске (город в Республике Дагестан), самовольно сложили оружие и покинули Украину. После возвращения в Дагестан они начали процедуру расторжения контракта, написала газета The Moscow Times со ссылкой на двух правозащитников.

Согласно сообщению, в Украине они находились в районе "ДНР" и утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, а некоторые из них вернулись с обмороженными конечностями. В Буйнакске контрактников встретили как дезертиров, в городе прошло собрание с участием представителей властей, военных и прокуратуры, указывается далее. Некоторые из них под давлением родственников и местных властей после лечения вернулись в Украину, пишет газета.

Военная прокуратура проводит проверку, поскольку отсутствие по месту службы более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, сообщил изданию военный юрист из Москвы, к которому обратились контрактники.