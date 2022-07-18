Новый пакет антироссийских санкций: золото, Собянин, Безруков...

Совет министров иностранных дел Евросоюза согласовал седьмой пакет санкций против России. Как сообщило агентство Reuters, Россию ждет эмбарго на золото, а сторонников президента РФ Владимира Путина – персональные санкции.

Согласно информации агентства, будут расширены санкции в отношении Сбербанка, введено эмбарго на российское золото и расширен список товаров двойного назначения.

Планируется расширение персональных санкций. В «черный список» ЕС попадут: первый вице-премьер России Андрей Белоусов за призывы олигархов поддержать подсанкционные банки, мэр Москвы Сергей Собянин за дружбу с президентом РФ. Глава Ростеха Сергей Чемезов и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) Андрей Козицын тоже значатся в санкционных списках.