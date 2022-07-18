Лига чемпионов: «Карабах» принимает швейцарский «Цюрих»

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским « Карабах ом» и швейцарским «Цюрихом».

Интерес к игре огромный. Ожидается аншлаг.

Судить встречу будет бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пелито.

Напомним, «Карабах» в 1-м раунде уверенно прошел польский «Лех» (0:1, 5:1). «Цюрих» же вступает в борьбу со 2-го раунда.

Ответная игра состоится 27 июля в Цюрихе.

Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Словакия). А проигравший отправится в 3-й раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником в паре «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Буде-Глимт» (Норвегия).

Ранее «Карабах» провел четыре матча со швейцарскими клубами. В сезоне 2015/16 агдамцы в раунде плей-офф Лиги Европы уверенно прошли «Янг Бойз» - 1:0, 3:0. А в прошлом сезоне на групповой стадии Лиги конференций подопечные Гурбана Гурбанова играли с «Базелем». В Баку голов забито не было, а в выездном матче, который запомнился вопиющей ошибкой хорватских арбитров, не засчитавших чистейший гол «Карабаха», швейцарцы выиграли со счетом 3:0.

Для «Цюриха» это будет первое свидание с азербайджанским футболом в еврокубках. Команда, руководимая немцем Франком Фодой, неудачно стартовала в чемпионате Швейцарии, крупно проиграв на выходных «Янг Бойз» - 0:4. Однако это поражение ни в коем случае не должно расслаблять футболистов «Карабаха».