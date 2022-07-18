Кремль о планах Киева потопить черноморский флот и вернуть Крым

Заявления Украины о планах уничтожения Черноморского флота России и о Крыме только подтверждают оправданность «специальной военной операции» по защите населения Донбасса. Об этом, как пишут российские СМИ, 19 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности «специальной военной операции», ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России поставленным Западом оружием и вернуть Крым.