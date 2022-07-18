Команда UNEC – победитель национального конкурса 2022 Enactus Azərbaycan

На финальном этапе национального конкурса Enactus Azərbaycan команды Enactus UNEC, БГУ, БСУ, БВШН, Нахчыванского государственного университета и Бакинского инженерного университета в течение дня, представляя проекты, отвечали на вопросы членов жюри.

Решением жюри, состоящего из членов правления Enactus Azərbaycan, команда UNEC была объявлена победителем национального конкурса 2022 Enactus Azərbaycan.

Команда-победитель с 30 октября по 2 ноября представит Азербайджан на мировом кубке, который состоится в Пуэрто-Рико.

Напомним, Enactus является крупнейшей в мире платформой опыта и обучения, направленной на создание лучшего мира путем воспитания будущего поколения лидеров-инициаторов и социальных новаторов. С этой целью Enactus создает для молодежи возможности применять теоретические знания на практике, реализовывать деловые, образовательные и социальные проекты, развивать свободное предпринимательство.

Программа Enactus создана в 1975 году в США. В Азербайджане программу представляет Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана (ССМОА) при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана.