Американская авиастроительная корпорация Boeing исключила из числа покупателей своей продукции Центральную Азию и Россию, сообщает Fergana со ссылкой на прогноз корпорации.

На карте поставок с прогнозом на ближайшие 20 лет регион закрашен серым цветом - как территории, куда до 2041 года поставки не планируются. «Это нецелевой рынок для нас», - пояснил вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст.

Как отмечает Bloomberg, в прошлом году Boeing прогнозировал, что в течение следующих 20 лет российские клиенты приобретут более 1500 самолетов, однако в марте 2022 года корпорация заявила, что приостанавливает техобслуживание российских авиакомпаний и поставки запчастей в Россию.

В долгосрочном прогнозе корпорации по поводу коммерческих авиаперевозок и спроса на самолеты поясняется, что война в Украине оказала прямое влияние на авиационную промышленность. В первую очередь из-за того, что поставки самолетов в Россию будут невозможны. «Несмотря на наличие спроса на самолеты в России и Центральной Азии, существует высокий уровень неопределенности относительно того, как долго эта ситуация будет сохраняться. По этой причине мы решили не публиковать прогноз для России и Центральной Азии», - говорится в прогнозе.