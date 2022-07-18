Ильхам Алиев уволил Акифа Сулейманова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении ректора Азербайджанского технологического университета Акифа Сулейманова, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении ректора Азербайджанского технологического университета Акифа Сулейманова, сообщает АзерТАдж.
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