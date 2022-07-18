Эрдоган: Турция нацелена на развитие сотрудничества с Ираном

По словам турецкого лидера, нынешние переговоры в Тегеране внесут весомый вклад в развитие межгосударственных связей Турции и Ирана, передает Anadolu.

Турция нацелена на развитие сотрудничества с Ираном, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Ибрагимом Раиси в Тегеране.

Говоря о ситуации в Сирии, президент Эрдоган сообщил, что (в ходе трехстороннего саммита Турция - ИРИ - РФ в Тегеране) будет дана оценка астанинскому формату, предприняты попытки активизации данного процесса.

Эрдоган также заявил, что террористические организации, такие как PJAK, PKK, PYD, YPG и FETÖ, являются серьезной проблемой для безопасности Турции и Ирана. «Важно тесно взаимодействовать в борьбе с этим злом», - подчеркнул он.

В то же время президент Ирана сообщил о достижении договоренностей по созданию совместных промышленных компаний Турции и ИРИ, а также о том, что стороны заинтересованы в продлении соглашения по поставкам природного газа, 25-летний срок действия которого подходит к концу.