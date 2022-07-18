Эрдоган: Турция нацелена на развитие сотрудничества с Ираном
Турция нацелена на развитие сотрудничества с Ираном, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Ибрагимом Раиси в Тегеране.
По словам турецкого лидера, нынешние переговоры в Тегеране внесут весомый вклад в развитие межгосударственных связей Турции и Ирана, передает Anadolu.
Эрдоган дал высокую оценку курсу официального Тегерана на развитие сотрудничества со странами региона.
Говоря о ситуации в Сирии, президент Эрдоган сообщил, что (в ходе трехстороннего саммита Турция - ИРИ - РФ в Тегеране) будет дана оценка астанинскому формату, предприняты попытки активизации данного процесса.
Эрдоган также заявил, что террористические организации, такие как PJAK, PKK, PYD, YPG и FETÖ, являются серьезной проблемой для безопасности Турции и Ирана. «Важно тесно взаимодействовать в борьбе с этим злом», - подчеркнул он.
В то же время президент Ирана сообщил о достижении договоренностей по созданию совместных промышленных компаний Турции и ИРИ, а также о том, что стороны заинтересованы в продлении соглашения по поставкам природного газа, 25-летний срок действия которого подходит к концу.
Касаясь ситуации в регионе, Раиси отметил, что Иран и Турция поддерживают территориальную целостность Сирии.
Раиси назвал нынешний визит президента Турции в Тегеран «поворотным пунктом» в развитии двусторонних отношений.