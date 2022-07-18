Минобразования выступит с заявлением по поводу избиения ребенка в Ленкорани

Ленкоранско-Астаринское региональное управление образования рассмотрело представление Генпрокуратуры в связи с избиением подростка и направило в Министерство образования. Об этом haqqin.az сообщил начальник регионального управления образования Эльхан Наджафов.

Он добавил, что Минобразования выступит с заявлением для общественности.

Отметим, что в Министерстве образования haqqin.az сообщили об освобождении от занимаемой должности директора школы-лицея № 4 имени Егяны Аскеровой.