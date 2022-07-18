Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе российских войска вблизи Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань во время информационного телемарафона.

"Сейчас передают, что есть меткое попадание возле Антоновского моста, а именно за ним, между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, расположили много оружия, расположились военные подразделения... Там мощный взрыв и вздымается дым черный, который свидетельствует о точечном уничтожении именно военного расположения россиян возле Антоновского моста", - сказал Хлань.