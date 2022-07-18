Европа хочет отменить часть санкций против банков России

Евросоюз намерен отменить часть санкций против Российских банков с целью облегчить экспорт продовольствия и удобрений, сообщило Reuters.

Из под санкций хотят вывести банки ВТБ, ПСБ, ВЭБ, Совкомбанк, Новикомбанк, а также «Открытие» и «Россия». Как сообщает агентство, услуги этих банков необходимы для покупки сельскохозяйственной продукции из России.

Планируется также облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось после введения европейских санкций.

Как сказано в проекте документа, все это будет одобрено после того, «как будет определено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения».