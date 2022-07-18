«Слишком жарко»: Армянская оппозиция перенесла митинг

Лидер армянского оппозиционного «Движения сопротивления» Ишхан Сагателян сообщил о том, что предусмотренный митинг переносится из-за погодных условий.

«Граждане предложили отложить запланированный на четверг, 21 июля, митинг, принимая во внимание предстоящую беспрецедентную жару. Мы обсудили это предложение и решили перенести митинг на следующую пятницу – 29 июля. Если будет необходимость в срочном митинге, мы сразу сообщим об этом», - написал Сагателян в своем Facebook.