В Азербайджане вводят субсидии для производителей пшеницы

Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу, на начальном этапе в качестве пилотного проекта в течение 5 лет, начиная с 2023 года, согласно договору с Министерством сельского хозяйства, будут применяться продуктовые субсидии на продовольственную пшеницу, производимую лицами, взявшими на себя обязательства по производству продовольственной пшеницы в хозяйствах, где применяются современные оросительные системы.

Кроме того, согласно указу, Кабинет Министров должен определить государственную закупочную цену на продовольственную пшеницу до 1 августа 2022 года, а в последующие годы - ежегодно до 1 июля с учетом затрат на производство (себестоимости) продовольственной пшеницы и возможной прибыли производителя.