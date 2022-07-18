Ульвия Худиева, собкор 16:00

Спустя почти два с половиной года после начала пандемии человечество столкнулось с самым заразным вариантом коронавируса из когда-либо существовавших ранее. Ученые указывают на подвариант BA.5 как на причину роста случаев заражения в мире. В США вариант BA.5 увеличивает количество госпитализаций такими темпами, что у врачей стали возникать сомнения относительно устойчивости вакцин, введенных пациентам полгода назад.

В данный момент администрация Джо Байдена обсуждает вопрос введения второй бустерной дозы против коронавируса лицам моложе 50 лет. Как известно, в минувшем марте администрация Белого дома приняла решение провести повторную ревакцинацию для всех граждан США в возрасте с 50 лет и старше, а также для молодых людей с ослабленным иммунитетом. А Энтони Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям и главный медицинский консультант Белого дома, предложил ввести вторую ревакцинацию для всех молодых людей. Его поддерживает Ашиш Джа, координатор Белого дома по противостоянию пандемии. Как пишет The New York Times, федеральные чиновники настроены более скептически, и прежде чем утвердить решение о ревакцинации, хотят получить больше научных доказательств. Впрочем, администрация Белого дома уже заявила, что вакцинация бустерными дозами начнется осенью. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало повторную адаптацию вакцин против быстро распространяющихся вариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон".

При этом отмечается, что BA.4 и BA.5 хоть и увеличивают количество госпитализаций и летальных исходов, показатели обострения этих штаммов ниже зимнего пика "Омикрона". Тем не менее новые подварианты вируса уже привели к резкому увеличению случаев госпитализаций в Великобритании, Франции, Португалии, Бельгии и Израиле. The Washington Post пишет, что реальные масштабы новой волны коронавируса пока неизвестны. Отмечается, что многие люди либо сдают тесты дома, либо не сдают их вообще, так что восстановить общую картину невозможно. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили на прошлой неделе о более чем 100.000 случаев заражения в день, а эксперты по инфекционным заболеваниям считают, что реальное количество ежесуточных заболеваний может достичь одного миллиона. Этот вывод подтвердил The Washington Post профессор Эрик Тополь, который внимательно следит за динамикой пандемии. По его словам, индуцированные вакциной антитела и предшествующие инфекции обеспечивают лишь ограниченную защиту от BА.5. На данный момент выделено пять основных симптомов подварианта ВА.5: кашель, насморк, боль в горле, головная и мышечная боль, повышенная утомляемость. Заразность вируса такова, что подхватить болезнь можно даже просто проходя мимо больного. Отмечается, что в последнее время и в Азербайджане наблюдается тенденция роста числа случаев заражения коронавирусом. В связи с чем органы здравоохранения призывают население к осторожности и строгому соблюдению правил гигиены. В совместном заявлении Минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB настоятельно рекомендуется носить медицинские маски в закрытых помещениях, поддерживать социальную дистанцию, сократить число контактов и соблюдать правила респираторной гигиены.