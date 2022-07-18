Группа компаний STP впервые в Азербайджане производит дизельные генераторы

Группа компаний STP организовала производственный тур для представителей СМИ 19 июля 2022 года. В ходе тура, в котором приняли участие около 30 журналистов из 17 ведущих СМИ Азербайджана, состоялась презентация дизельных генераторов производства «STP Global Cable», входящей в состав группы компаний. Следует отметить, что дизельные генераторы ранее в Азербайджане не производили.

В рамках производственного тура для СМИ в первую очередь был проведен тренинг по EHS для журналистов. Позже произошло ознакомление с производственным участком «Электрооборудование», где осуществляется производство кабелей и дизель-генераторов. Журналисты сначала ознакомились с производственным процессом общепромышленного производства, а затем и с производством дизель-генераторов, которые являются новым продуктом. Представители СМИ смогли понаблюдать за каждым этапом, от подготовки деталей до участка сборки, где оборудование доводится до готового вида.