Азербайджанских журналистов призвали деликатнее освещать самоубийства

Агентство по развитию медиа выступило с обращением в связи с недовольством, вызванным широким освещением в СМИ фактов суицида. Как сообщили в Агентстве, недочеты, допускаемые с точки зрения журналистской этики при работе над новостями о суицидах, в частности, суицида несовершеннолетних, вызывают обеспокоенность и недовольство среди населения.

«Хотим подчеркнуть, что, как указано в «Редакционной политике и правилах профессиональной этики», рекомендованных Советом по аудиовизуальным средствам и Агентством по развитию медиа всем субъектам СМИ страны в апреле текущего года, описание новостей о попытках самоубийства не должно вызывать желание подражания.

Раскрытие способа самоубийства и подробностей происшествия, выведение этого в заголовки и пр. - нежелательно. Подобное ни в коем случае не является показателем журналистского профессионализма.

Насилие, самоубийство и другая информация, связанная с негативными проявлениями для здоровья и безопасности людей, должна освещаться надлежащим образом, нельзя допускать пропаганду подобного.

При этом не должна использоваться информация (в том числе изображения), наносящая вред физическому, психическому и духовному развитию уязвимых групп населения, детей и несовершеннолетних. Считаем необходимым напомнить, что в отношении детей должны неукоснительно соблюдаться требования, предусмотренные Законом Азербайджанской Республики «О защите детей от вредоносной информации».

Нельзя забывать, что профессиональные СМИ выполняют такую почетную и ответственную миссию, как информирование населения общественно значимой информацией. Призываем СМИ не забывать о своей ответственности перед общественностью и соблюдать профессиональную этику при освещении материалов, связанных с самоубийствами и другими похожими новостями», - говорится в обращении.