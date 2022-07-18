Кямаледдин Гафаров: Успехи Азербайджана на международной арене постепенно растут

Депутат подчеркнул, что Азербайджан продолжает активно сотрудничать и с другими международными организациями: "Примечательно, что Азербайджан плодотворно сотрудничает со многими организациями в международной плоскости. Партнерские отношения Азербайджана с Европейским Союзом активно развиваются. В своем выступлении глава нашего государства также анонсировал, что в ближайшие дни между Евросоюзом и Азербайджаном будет подписан еще один важный документ в связи с энергетической безопасностью, который выведет сотрудничество ЕС и Азербайджана на еще более высокий уровень".

На совещании, проведенном 15 июля под председательством президента Ильхама Алиева и посвященном итогам шести месяцев текущего года, были предоставлены подробные данные о достижениях Азербайджана в послевоенный период. В своем выступлении глава государства особо отметил, что за этот период международный авторитет нашей страны возрос еще больше. С этой точки зрения в первую очередь следует отметить успешное председательство нашей страны в Движении неприсоединения. Продление единогласным решением председательства Азербайджана в этой авторитетной организации до конца 2023 года свидетельствует о том, что наша страна приобрела очень большой авторитет среди 120 стран, доверие к Азербайджану, лично к президенту Ильхаму Алиеву стало еще больше. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кямаледдин Гафаров.

Гафаров отметил, что неконструктивная позиция Армении тормозит региональное развитие в целом. Депутат отметил, что выполнение правительством Армении обязательств, взятых на себя по заявлению от 10 ноября, - важное условие для подписания мирного договора между нашими странами: "Понятно, что одним из важных факторов, который может повлиять на основное направление процессов, происходящих сегодня на Южном Кавказе, является вопрос нормализации азербайджано-армянских отношений. Уровень отношений между двумя странами в значительной степени зависит от общественно-политической ситуации в регионе в целом и показателей развития. С этой точки зрения позиция Азербайджана абсолютно однозначна и открыта для всех. Азербайджан выступает за мир и развитие. К сожалению, аналогичное все еще нельзя сказать об Армении.

Разумеется, до сих пор были предприняты определенные шаги по нормализации азербайджано-армянских отношений. Однако, как отметил в своем выступлении президент Ильхам Алиев, реальных результатов пока нет. Армения до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства по условиям подписанного 10 ноября трехстороннего заявления. Например, одно из таких обязательств связано с выводом армянских вооруженных сил из Карабаха. Однако несмотря на то, что с завершения военных действий прошли 1 год и 8 месяцев, вопрос до сих пор не решен. Эта проблема представляет серьезную угрозу миру на Южном Кавказе. Азербайджан, как страна-победитель, не сможет долго терпеть такую ситуацию, присутствие армянских вооруженных формирований на своей суверенной территории. Одно из важных обязательств, которое должна выполнить Армения, связано с открытием Зангезурского коридора, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана. Интересно, что победивший Азербайджан в соответствии со взятыми на себя обязательствами обеспечил функционирование Лачинской дороги и даже гарантировал безопасность этого маршрута, а проигравшая Армения до сих пор препятствует открытию Зангезурского коридора. Этот вопрос также должен найти свое решение как можно скорее, и чем раньше это произойдет, тем лучше для самой Армении. Азербайджан уже доказал, что является страной, способной получить свое по праву, а попытки блокировать прогрессивные процессы, проводить политику, провоцирующую очередные конфликты, могут дорого обойтись Армении".