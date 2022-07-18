Началась встреча Путина и Раиси обновлено
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси, передает ТАСС.
Беседа проходит в здании аппарата президента Исламской Республики Иран. Затем у главы российского государства намечена беседа с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где пройдет встреча стран-гарантов сирийского урегулирования, сообщают «Известия».
В Тегеране состоится саммит с участием его турецкого и иранского коллег Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрагима Раиси.