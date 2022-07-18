Кремль не считает «зерновую проблему» причиной мирового продовольственного кризиса

Россия готова содействовать тому, чтобы зерно из украинских портов попало на международные рынки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его оценке, в мире уже созрел продовольственный кризис, однако война в Украине и действия России отношения к кризисной ситуации не имеют.

«Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире… Мы еще раз настойчиво повторяем: ни ситуация в Украине, ни украинское зерно не являются причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика, но тем не менее Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки», - рассказал Песков в эфире «Первого канала».

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что отсутствие продовольствия из Украины на мировых рынках в долгосрочной перспективе может привести к «катастрофе» и голоду во многих регионах.